В Кривом Роге слышны взрывы

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Украинские Telegram-каналы сообщили о взрывах в Кривом Роге.
Как передают «Известия», также была объявлена воздушная тревога в нескольких регионах Украины, а именно в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.
При этом, информация о взрывах не была подтверждена Минобороны РФ.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что загранотряд группировки войск «Днепр» расстрелял своих же военных за то, что те отказались выполнять задание по форсированию Днепра. По его словам, 20 октября на правом берегу Днепра в районе сёл Ивановка и Новотягинка заградотряд из национальной гвардии и иностранных наёмников расстрелял украинских солдат, которые не захотели форсировать Днепр.
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При этом, информация о взрывах не была подтверждена Минобороны РФ.
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Мелисса Тимофеева