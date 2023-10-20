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В Кривом Роге слышны взрывы

20 октября 2023, 19:09
Фото: istockphoto.com/Krzysztof Winnik

Фото: istockphoto.com/Krzysztof Winnik

Украинские Telegram-каналы сообщили о взрывах в Кривом Роге.
Как передают «Известия», также была объявлена воздушная тревога в нескольких регионах Украины, а именно в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

При этом, информация о взрывах не была подтверждена Минобороны РФ.


Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что загранотряд группировки войск «Днепр» расстрелял своих же военных за то, что те отказались выполнять задание по форсированию Днепра. По его словам, 20 октября на правом берегу Днепра в районе сёл Ивановка и Новотягинка заградотряд из национальной гвардии и иностранных наёмников расстрелял украинских солдат, которые не захотели форсировать Днепр.

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#воздушная украина
#спецоперация
#россия
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Сальдо: заградотряд расстрелял солдат ВСУ за отказ форсировать Днепр
20 октября 2023, 18:42

Фото: iStock/Olena_Z

Загранотряд группировки войск «Днепр» расстрелял своих же военных за то, что те отказались выполнять задание по форсированию Днепра. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Простых украинских солдат толпами гонят на убой, используя как пушечное мясо. За их спинами прячутся наёмники, неонацисты и националисты. Этих немного, но киевский режим дал им право убивать тех, кто не хочет выполнять самоубийственные приказы», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что 20 октября на правом берегу Днепра в районе сёл Ивановка и Новотягинка заградотряд из национальной гвардии и иностранных наёмников расстрелял украинских солдат, которые не захотели форсировать Днепр.

Сальдо также сообщил, что в минувший час враг предпринял крупное ракетное нападение на Крым и Приазовье. Выпущено не менее 10 — 15 ракет, в том числе — переделанных С200.

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#всу
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Минобороны: ВС РФ ударами ракет и дронов уничтожили части «Азова»* и наемников
20 октября 2023, 18:10

Фото: istockphoto/MHJ Hoek Beheer BV

Российские войска при помощи комбинированных ударов ракет и беспилотников нанесли огневое поражение подразделениям батальона «Азов»*. Также были уничтожены группы иностранных инструкторов и наемников.
По сообщению министерства обороны России, в период с 14 по 20 октября Вооруженные силы РФ нанесли четыре комбинированных удара с использованием высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов по украинским складам ракетно-артиллерийских вооружений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), производственным цехам предприятий, выпускающих оружие, боеприпасы и боевую технику, а также по скоплениям живой силы противника.

Как отмечает российское оборонное ведомство, в результате этих атак был уничтожен склад хранения безэкипажных катеров (морских дронов), цех по изготовлению взрывчатых веществ, мастерская по сборке оперативно-тактических ракет, а также подразделения батальона «Азов»* и иностранных инструкторов и наемников.

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Минобороны: ВС РФ уничтожили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ
20 октября 2023, 17:58

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

За минувшую неделю российские военные нанесли по объектам ВСУ четыре массированных удара. Уничтожен украинский склад безэкипажных катеров, а также склады с артиллерий и горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что с 14 по 20 октября, под массированные удары высокоточным оружием и беспилотниками ВС РФ попали склады ВСУ с ракетно-артиллерийским вооружением и горюче-смазочными материалами. Также уничтожены производственные цеха предприятий, которые занимаются выпуском вооружения и военной техники для ВСУ.
 
«В результате ударов уничтожены: склад хранения безэкипажных катеров, цеха по изготовлению взрывчатых веществ, мастерская сборки оперативно-тактических ракет, подразделения националистического формирования «Азов», иностранных инструкторов и наемников», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Ранее в Минобороны также заявили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили семь украинских истребителей МиГ-29.

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#минобороны
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ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации села Вербовое в Запорожье
Рогов: ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации в Запорожской области
20 октября 2023, 17:25

Фото: iStock/alexmak72427

Украинские военные нанесли ракетный удар по зданию администрации в селе Вербовое Запорожской области. Оно полностью разрушено. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по селу Вербовое Пологовского района. Снаряд попал в здание администрации Вербовского сельского совета», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, здание полностью разрушено и восстановлению не подлежит. Он также подчеркнул, что при ударе, по счастливой случайности, никто не пострадал.

Ранее пленный танкист Игорь Галинка, служивший в 14-й механизированной бригаде ВСУ заявил, что большинство украинских военных, которые атакуют позиции ВС РФ на запорожском направлении, гибнут, единственный шанс остаться в живых – сдаться в плен российским силам. 
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Interia: ВСУ не смогут противостоять российской ТОС-2 «Тосочка»
20 октября 2023, 16:37

Фото: iStock/Andrey Rykov

Применение российскими войсками тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в зоне специальной операции стало плохой новостью для ВСУ. Об этом сообщает польское онлайн-издание Interia.
«Залп из этого оружия способен за считанные секунды нанести чудовищный ущерб и уничтожить любого, кто находится в радиусе его действия. Мы имеем дело с тяжелой огнеметной системой, которая может стрелять страшными термобарическими снарядами», — говорится в материале издания.

Автор объяснил, что термобарическая бомба разрушает цель из-за своей высокой температуры и избыточного давления. А ударная волна может проникать в здание, и убить тех, кто там спрятался.

ТОС-2 превзошел своего предшественника ТОС-1. Новая огнеметная система оснащена бронированной кабиной и мощным двигателем, который позволяет машине двигаться со скоростью до 100 км в час. Кроме того, дальность запуска ракет увеличена с трех до 15 км. Также в комплекс стоит на колесном шасси автомобиля «Урал» и имеет повышенную проходимость.

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В Минобороны назвали число сбитых за сутки украинских истребителей
Минобороны: российские ПВО сбили семь истребителей МиГ-29 ВСУ за сутки
20 октября 2023, 16:04

Фото: iStock/Milous

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили семь украинских истребителей МиГ-29. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что за эту неделю ПВО удалось сбить 12 украинских истребителей, большая часть из которых уничтожена за минувшие сутки.

Ранее издание Front Populaire сообщало, что президенту Украину придётся принять четыре важных условия, если он хочет достичь мира. При этом журналист издания написал, что для урегулирования конфликта недостаточно прекращения огня – необходима основательная работа, в которую, в том числе входит и проведение переговоров. Подробнее читайте в материале «Радио 1». 

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#спецоперация
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«Исторически – это русские города»: В США высказались о Харькове и Одессе
Макгрегор: ВС России, при желании, могут освободить Харьков и Одессу
20 октября 2023, 15:49

Фото: iStock/V-art

Российская армия способна взять и Харьков, и Одессу, если ей это понадобится, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Douglas Macgregor Straight.
«Они (ВС РФ), безусловно, могут взять Харьков и в конечном итоге перейти реку и захватить Одессу. Исторически это русские города, они никогда не были частью Украины», - прокомментировал ситуацию Макгрегор. 

При этом, по словам эксперта, у российского лидера Владимира Путина никогда не было в планах приобретать новые территории. Однако, категорический отказ Украины и её союзников от переговоров вынуждает Россию продолжать боевые действия и идти вперед. 

Ранее Макгрегор сообщил, что ситуация на Украине становится все опаснее в связи с повышающимся риском войны Соединенных Штатов Америки с Российской Федерацией. По его Макгрегора, возможность конфликта НАТО с Россией становится все больше. Он отметил, что нестабильная обстановка на Ближнем Востоке также может увеличивать риски для общей ситуации в мире.

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#харьков
#одесса
#вс рф
#всу
#сво
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В ВСУ заявили о появлении танков Leopard на краснолиманском направлении
20 октября 2023, 14:45

Фото: iStock/Christiantdk

Киев поставил немецкие танки Leopard на краснолиманском направлении. Об этом сообщает украинское издание «Новые люди», ссылаясь на рассказы украинских военных.
Уточняется, что немецкие машины пока используются очень ограниченно в связи с высокой активностью российских беспилотников и плотного артиллерийского огня.
 
«Мы напрямую не выезжаем. Мигом выскочили, отработали и ушли, пока так. Прямые штурмовые действия – это пока не к нам», – рассказал украинский.

При этом уточняется, что ранее немецкие танки видели только на запорожском направлении. Судя по всему, их уже начали рассредоточивать по всей линии соприкосновения.

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Краснов заявил о высоких рисках распространения оружия из зоны СВО
20 октября 2023, 13:36

Фото: iStock/megaflopp

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил об имеющихся рисках нелегального распространения оружия из зоны специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ.
«Сохраняются высокие риски нелегального перемещения и распространения оружия, в том числе ввезенного из зоны проведения специальной военной операции», - заявил Краснов на совещании объединенной коллегии генпрокуратур России и Белоруссии.

По его словам, трансграничные криминальные сообщества подстраивают свою деятельность и уже начали использовать для этого информационно-коммуникационные технологии.

При этом он добавил, что правоохранительные структуры России и Белоруссии совместно работают над ликвидацией подобных угроз.

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