В Крыму эвакуируют жителей Красногвардейского района из-за атаки украинских БПЛА

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В Красногвардейском районе Крыма БПЛА пытался атаковать инфраструктурные объекты.
В результате атаки случилась детонация на складе боеприпасов. Власти приняли решение эвакуировать населения в радиусе 5 км от места ЧП.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают экстренные службы.
В связи с ЧП решено приостановить движение на Крымской железной дороге.
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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. На месте работают экстренные службы.
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Мария Фирсова