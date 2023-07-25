В Крыму обнаружен беспилотник со взрывчаткой и поражающими элементами

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В Крыму обнаружен вражеский беспилотный летательный аппарат, оснащенный взрывчаткой и поражающими элементами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Сейчас выясняется, откуда был запущен беспилотник, и какую цель он преследовал. По предварительным данным, он был посажен с помощью системы радиоэлектронной борьбы во время атаки 24 июля.
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