В Крыму пресечена попытка атаки трех украинских БПЛА на военный аэродром

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В Крыму силами противовоздушной обороны и системой радиоэлектронной борьбы пресечена попытка атаки украинских беспилотников на военный аэродром. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В Крыму силами противовоздушной обороны и системой радиоэлектронной борьбы пресечена попытка атаки украинских беспилотников на военный аэродром. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, сразу три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа около 15.00 20 июля попытались атаковать военный аэродром в Крыму. Однако два из них были сбиты силами российской системы ПВО, еще один посадили средствами РЭБ.
При этом уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет.
Напомним, утром 20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток.
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Согласно сообщению, сразу три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа около 15.00 20 июля попытались атаковать военный аэродром в Крыму. Однако два из них были сбиты силами российской системы ПВО, еще один посадили средствами РЭБ.
Напомним, утром 20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток.
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Элина Позднякова