В Крыму система РЭБ посадила беспилотник

Фото: Фотобанк Московской области
Глава Крыма Аксёнов: на востоке республики средствами РЭБ был посажен беспилотник
С помощью средств радиоэлектронной борьбы на востоке Крыма был посажен беспилотник Вооружённых сил Украины. Об этом в своём телеграм-канале написал глава республики Сергей Аксёнов.
Он уточнил, что средства РЭБ сначала заглушили БПЛА, после чего его посадили. В результате инцидента раненых и жертв нет.
Вечером 5 июня беспилотник сбросил два взрывных снаряда на подстанцию «Фрунзенская» в селе Драгунское Белгородской области.
Он уточнил, что средства РЭБ сначала заглушили БПЛА, после чего его посадили. В результате инцидента раненых и жертв нет.
«Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — добавил Аксёнов.
Вечером 5 июня беспилотник сбросил два взрывных снаряда на подстанцию «Фрунзенская» в селе Драгунское Белгородской области.
По информации СМИ, взрыв одного из боеприпасов повредил трансформатор, однако, пострадавших от подрыва снаряда нет. Отмечается, что подстанция расположена в 31 километре от границы с Украиной.
Андрей Гаврилов