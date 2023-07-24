В Крыму временно закрыли ж/д переезд из-за атаки БПЛА

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В Джанкойском районе Крыма временно приостановил работу перегон для движения поездов, повреждений путей не наблюдается. Об этом сообщает пресс-служба компании «ГрандСервисЭкспресс».
В связи с этим временно закрылся железнодорожный перегон. Повреждений на нём обнаружено не было.
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Анастасия Чинкова