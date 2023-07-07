В Крыму задержали диверсанта, подорвавшего ж/д пути - видео

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"На данном участке местности была произведена разведка в конце декабря, в конце января была первая попытка, которая закончилась осечкой. В конце февраля 2023 года я уже сюда прибыл в третий раз, где и произвел подрыв ж/д полотна", – сказал задержанный.Молодой человек также рассказал, что готовил подрыв в ближайшей лесополосе. Там же он припас взрывчатое вещество, детонатор и пауэрбанк для дальнейшего подрыва ж/д полотна. "Они были принесены сюда [на железнодорожные пути], установлены на магниты с внешней стороны рельса, под один из зарядов был помещен пауэрбанк", – пояснил он.
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