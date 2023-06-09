В Крыму заявили, что Одесса должна перейти под контроль России

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По его словам, ситуация на Украине двигается в сторону разделения страны. Константинов уточнил, что это понимают уже везде и даже в Киеве. При этом он считает, что раздел может пройти по нескольким сценариям.
«Но очевидно одно, что Одесса и все Причерноморье должно контролироваться Россией. Это все традиционно наши земли, где проживает русскоязычное население, несущие в себе русскоязычную идентичность», - заявил Константинов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».
Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов пригрозил захватить Крым, пока будет тепло.