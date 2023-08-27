В Курске беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку

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Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Курске.
В нескольких квартирах многоэтажного дома на улице Карла Маркса выбиты стёкла. Также взрывная волна повредила стёкла в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ.
Никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что за последние 24 часа территорию Донецкой Народной Республики обстреляли 71 раз. Отмечается, что Вооруженные формирования Украины использовали 241 боеприпас различного типа в ходе этих атак.
По имеющимся данным, в результате обстрелов пострадали шесть мирных жителей в районах Петровском и Куйбышевском Донецка, а также в населенном пункте Евгеновка.
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Никто не пострадал.
По имеющимся данным, в результате обстрелов пострадали шесть мирных жителей в районах Петровском и Куйбышевском Донецка, а также в населенном пункте Евгеновка.
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Мария Фирсова