В Курске пять домов получили повреждения в результате массовой атаки БПЛА ВСУ

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В результате массовой атаки украинских БПЛА на Курск, которая была совершена в ночь на 15 октября повреждены пять жилых домов. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак в рамках оперативного совещания правительства Курской области.
Он напомнил, что в ночь с субботы на воскресенье над Курском отработала система противовоздушной обороны. города поступило 28 сообщений разной направленности. По 28 адресам были получены обращения в единую дежурную диспетчерскую службу.
По словам губернатора Курской области Романа Старовойта в регионе постоянно модернизируется система радиоэлектронной борьбы. Он подчеркнул, что данная работа будет продолжена.
Напомним, в ночь с субботы на воскресенье над Курской областью было сбито 18 украинских беспилотников. Никто из местных жителей не пострадал.
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«Пять адресов взяли в работу совместно с фондом капитального ремонта для устранения последствий падения обломков. Наверное, самая массовая атака», - уточнил глава города.
Напомним, в ночь с субботы на воскресенье над Курской областью было сбито 18 украинских беспилотников. Никто из местных жителей не пострадал.
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Элина Позднякова