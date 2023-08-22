В Курской области беспилотник ВСУ атаковал спиртобазу

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Атака произошла в Глушковском районе.
Shot пишет, что ночью украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию предприятия ООО «КурскПродукт», которое находится в Глушковском районе.
Никто не пострадал. Разрушений удалось избежать.
Ранее сообщалось, что Украина просит у США крылатые ракеты JASSM, чтобы захватить Крым.
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Никто не пострадал. Разрушений удалось избежать.
«F-16, оснащенные JASSM, могут сыграть решающую роль в реализации долгосрочного плана министра обороны Украины Алексея Резникова по возвращению Крыма «без боя», - прокомментировал ситуацию аналитика аналитического центра RAND Corporation Бринн Таннехилл. Все дело в том, что ракеты Storm Shadow или SCALP, которые находятся в распоряжении Киева, не совместимы с американскими истребителями F-16.Однако, Таннехилл напомнил, что Украина получит F-16 не скоро. Никто не может однозначно ответить на вопрос – помогут ли американские истребители хоть как-то повлиять на исход конфликта.
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Мария Фирсова