В Курской области дрон-камикадзе ВСУ совершил атаку на комбинат по переработке зерна

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Очередная неудачная атака на регион случилась накануне вечером.
Shot пишет, что в пятом часу боевой БПЛА прилетел с украинской стороны в посёлок Тёткино Глушковского района, который находится в 2 км от границы.
Беспилотник рухнул и взорвался на территории мелькомбината. Никто не пострадал. Разрушений также удалось избежать.
Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что минувшей ночью российский флот совместно с силами противовоздушной обороны отразили атаку 11 вражеских беспилотников.
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Беспилотник рухнул и взорвался на территории мелькомбината. Никто не пострадал. Разрушений также удалось избежать.
«Этой ночью наш флот во взаимодействии с силами ПВО отразил атаку вражеских БПЛА над морем на подлете к Севастополю. 9 БПЛА были заглушены РЭБ, 2 - сбиты ПВО», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, на данный момент продолжается контроль сложившейся обстановки.
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Мария Фирсова