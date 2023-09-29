В Курской области минувшей ночью сбили 10 беспилотников

Фото: iStock/aapsky
Минувшей ночью на Курскую область была совершена массовая атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, сбито 10 беспилотников. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Сегодня наш регион массировано был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами. ПВО сбили 10 БПЛА. Благодарю всех наших военных! Также хочу поблагодарить неравнодушных граждан за сообщения о беспилотниках», - заявил Старовойт в своем Telegram-канале.
Он также призвал местных жителей не трогать сбитые БПЛА, не приближаться к ним и не фотографировать, напомнив об опасности их самоликвидации. В случае обнаружения опасной находки необходимо сразу позвонить по номеру 112 и дождаться специалистов, отметил Старовойт.
Читайте также:
ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью
ВСУ под видом сдачи в плен атаковали российские позиции в ЛНР
Огромная воронка образовалась в Калининском районе Саратовской области из-за падения БПЛА
Элина Позднякова