В Курской области сбито 6 беспилотников

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В Курской области ранним утром пресекли атаку беспилотников ВСУ самолетного типа.
Губернатор Роман Старовойт пишет в Telegram-канале, что около 5 утра в Курском районе силами Минобороны РФ сбили 6 беспилотников, а 4 былим подавлены средствами РЭБ. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Роман Старовойт призывает местных жителей в случае обнаружения беспилотников не приближаться к обломкам. Они могут быть оснащены таймерами самоликвидации.
Ранее сообщалось, что в ночь на 18 октября средства противовоздушной обороны сумели перехватить и уничтожить 28 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые предприняли попытку вторжения в воздушное пространство над территорией Белгородской и Курской областей, а также акваторией Черного моря.
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Роман Старовойт призывает местных жителей в случае обнаружения беспилотников не приближаться к обломкам. Они могут быть оснащены таймерами самоликвидации.
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Мария Фирсова