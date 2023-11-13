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В Курской области украинский беспилотник ранил второго за сутки мужчину

Старовойт: Еще один мужчина ранен из-за атаки беспилотника ВСУ в Курской области
13 ноября 2023, 20:37
Фото: istock / valio84sl

Фото: istock / valio84sl

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбросил боеприпас на Курскую область и задел мужчину. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт втелеграм-канале.

По данным Старовойта, мужчина находился поблизости с местом удара. Боеприпас нанес ему легкие осколочные ранения.

«Пострадавшего оперативно доставили в районную больницу, где оказали необходимую помощь и удалили осколки. После этого мужчина был отпущен домой на амбулаторное лечение», — рассказал глава региона.

Сегодня днем, 13 ноября, Старовойт сообщал об еще одном раненом в результате атаки БПЛА. Местного жителя госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров намерен уволить троих командующих ВСУ, в числе которых командующий объединёнными силами Сергей Наев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Министр обороны Украины Умеров собирается уволить троих командующих ВСУ
13 ноября 2023, 20:24

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Министр обороны Украины Рустем Умеров намерен уволить троих командующих ВСУ, в числе которых командующий объединёнными силами Сергей Наев. Об этом сообщает издание «Украинская правда».
Отмечается, что в списке на увольнение числятся: командующий медицинских сил ВСУ Татьяна Остащенко, командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский и командующий объединённых сил ВСУ Сергей Наев. 

Источники издания уточняют, что причиной для увольнения Остащенко стали требования медицинских работников и волонтёров. Основания для увольнения остальных командующих не приводятся. Но издание отмечает, что вопрос об увольнении этих лиц рассматривается уже в течение нескольких месяцев. 

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#украина
#министр
#увольнение
#всу
#военные
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Соскин заявил о готовности украинских военных потребовать отставки Зеленского
13 ноября 2023, 19:33

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Тяжёлая ситуация на фронте уже скоро вынудит украинских военных требовать отставки президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
По его словам, «в армейской среде уже всё созрело», поэтому скоро от ВСУ может поступить требование об отставке президента.

Соскин заявил, что ситуация на фронте разворачивается крайне тяжёлая, что связано, в том числе, и с наступлением холодов. Украинские военные начали чаще болеть, нарушается доставка вооружения и продовольствия. 

Политик уверяет, что ситуация ухудшается с каждым часом, что вызывает панику в правительственной верхушке. К тому же, сейчас уже нет наступлений, идёт лишь тяжелейшая оборона.

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#украина
#военные
#спецоперация
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Военный ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел двух мирных жителей в Мариуполе
В ДНР военного ВСУ осудили на 25 лет за расстрел двух мирных жителей Мариуполя
13 ноября 2023, 18:33

Фото: istock / Sinenkiy

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к 25 годам лишения свободы украинского морпеха, который причастен к расстрелу двух мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего разведчика-наводчика 36 отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил вооруженных сил Украины Ярослава Ивасева <...> Суд приговорил Ивасева к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказание в колонии строгого режима», — сообщили изданию в прокуратуре.
Следствие установило, что 20 марта по 12 апреля 2022 Исаев занимал боевую позицию в здании банка на проспекте Никольского с другими военнослужащими. Он заметил двух проходящих граждан, и подумав, что они поддерживают спецоперацию, расстрелял их из автомата. Оба скончались на месте.

Ивасев признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

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#новости
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Центр помощи «Забота» в Красногорске собирает грузы для участников СВО
13 ноября 2023, 18:26

Фото: администрация г. о. Красногорск

В центре помощи «Забота» в Красногорске изготовили и передали на передовую 100 маскировочных сетей, 200 брюк, 350 комплектов белья, тысячи балаклав, бафов и шапок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Небезразличные, милосердные, с широкой душой и большим сердцем. Все эти слова – о людях, трудящихся в центре помощи СВО «Забота». О матерях и жёнах участников спецоперации, о молодогвардейцах и волонтёрах. О тех, кому не всё равно», – написал в соцсетях депутат Госдумы Сергей Колунов.  
Центр работает на территории муниципалитета четыре месяца. 
 
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Российские истребители Су-57 получили уникальный боевой опыт в зоне СВО
MWM: российские Су-57 получили уникальный боевой опыт в зоне СВО
13 ноября 2023, 18:15

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российские истребители пятого поколения Су-57 смогли получить боевой опыт и доказать свою эффективность в боях с украинскими военными. Об этом пишет MWM.
«Ни один другой истребитель пятого поколения не получил даже отдаленно сравнимого опыта», — пишет автор материала.

В статье отмечается, что Су-57 ВС РФ принимал участие в интенсивных боях с ВСУ и продемонстрировал свою высокую эффективность. Они подавляли систему ПВО Украины и могли вести бои вне зоны её видимости.

Напомним, российский Су-57 является многофункциональным истребителем пятого поколения. Он может уничтожать все виды воздушных, наземных и надводных целей.

Решение российских властей расширять производство беспилотных летательных аппаратов вызывает немалую тревогу в США. В качестве беспокоящего примера издание The National Interest приводит новый российский ударный дрон С-70Б «Охотник».

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Нидерланды передадут Украине списанные Gepard
13 ноября 2023, 17:46

Фото: iStock/Michele Ursi

Списанные армией Нидерландов немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard будут переданы ВСУ.
Об этом сообщила 13 ноября газета De Telegraaf, ссылаясь на свои источники. 

«Списанные Нидерландами системы противовоздушной получат новую жизнь на фронте на Украине», —сказано в сообщении.
По данным издания, в 2016 году голландцы продали списанное вооружение Иордании. Теперь его развернут на территории Украины для борьбы с российскими дронами. В Министерстве обороны Нидерландов не стали комментировать передачу вооружения ВСУ.

Ранее сообщалось, что Бывший руководитель пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев назвал численность украинской армии. По его словам, в воинских частях служат 1,3 миллиона человек. Он не уточнил, является ли она его личной оценкой, или же он опирается на какие-то официальные данные. ​

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#всу
#украина
#новости
#оружие
#политика
#сво
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Во Франции назвали причину, по которой ВСУ не могут начать новое наступление
Ouest-Francе: ВСУ не могут начать новое наступление из-за высоких потерь
13 ноября 2023, 16:25

Фото: iStock/JARAMA

Потери украинской армии, значительно превышающие российские, не позволят Украине начать наступательную операцию. Об этом сообщает издание Ouest-Francе.
Главный редактор журнала Défense nationale генерал Джером Пеллистранди, чьи слова приводит издание, утверждает, что Украине вряд ли удастся восстановить силы до марта и начать новое контрнаступление. 

Также издание отмечает, что ВСУ зашли в тупик, поскольку оборона России настолько крепка и неприступна, что украинские военные не могут её прорвать. Мешают им и многочисленные потери, из-за которых военное руководство не решается предпринимать новые попытки совершения прорыва из-за рискованности этой операции.

Экс-полковник  ВМС Франции Мишель Гойя предположил, что исходом такой безвыходной ситуации станет серьёзное затишье. 

А французский офицер сухопутных войск Гийом Ансель утверждает, что исправить ситуацию на фронте не поможет и поставка Украине истребителей F-16.

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#контрнаступление
#всу
#армия
#военные
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Украинский генерал Кривонос: БПЛА ВС РФ «Ланцет» уничтожают технику ВСУ
13 ноября 2023, 15:16

Фото: iStock/NatureNow

Вооруженные силы РФ уничтожают украинскую технику с помощью беспилотников «Ланцет», об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала «Прямой».
«Противник активно и очень массово применяет дроны. «Ланцеты» непосредственно уничтожают нашу технику», - прокомментировал ситуацию Кривонос. 

Генерал также добавил, что на некоторых участках линии боевого соприкосновения активность артиллерии Вооруженных сил Украины значительно снизилась из-за ограниченного количества боеприпасов. Помимо этого, у Киева наблюдаются серьезные проблемы с мобилизационными ресурсами. 

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что конфликт на Украине должен быть завершён по вьетнамскому сценарию. 

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#всу
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#вс рф
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Рогов: Конфликт на Украине должен завершиться по вьетнамскому сценарию
13 ноября 2023, 15:02

Фото: iStock/JARAMA

Конфликт на Украине должен быть завершён по вьетнамскому сценарию, об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
Ранее бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что украинский конфликт можно решить по «корейскому» сценарию, который предполагает временную заморозку конфликта. При этом, Киеву придётся на время признать, что Крым принадлежит России, чтобы подписать мирные соглашения. 

«Корейский» сценарий нас не устраивает - по той простой причине, что это заморозка конфликта, а нам необходимо его окончательное решение. Нам нужен не «корейский» сценарий, а «вьетнамский», предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев», - прокомментировал ситуацию Рогов. 

При этом, депутат Государственной думы Михаил Шеремет заявил, что решение этого конфликта по «корейскому» сценарию стало бы ловушкой для России. По его мнению, Киев вместе с западными союзниками решит перераспределить силы и ударить с новой силой.

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