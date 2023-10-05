В Курской области в некоторых школах отменили занятия из-за обстрела

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В школах Рыльска в Курской области отменены занятия из-за обстрела.
Глава администрации Рыльского района Андрей Белоусов сообщил, что в некоторых школах Рыльска в Курской области отменены занятия из-за того, что утром ВСУ обстреляли город кассетными боеприпасами.
Глава администрации Белоусов просит родителей проконтролировать детей, чтобы они не покидали дома, а также сообщать о повреждениях своего имущества по телефону 112.
Ранее сообщалось, что Рыльск в Курской области оказался под обстрелом кассетными боеприпасами. Пострадала местная жительница. Её экстренно госпитализировали в ЦРБ с осколочными ранениями. Её состояние оценивается как средней степени тяжести. Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях Рыльска.
Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы. На месте работают саперы, туда же приехал губернатор Роман Старовойт.
Ранее специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала правительство США пересмотреть свое решение о передаче кассетных боеприпасов Украине. Эдвардс предупредила, что кассетные боеприпасы могут нанести серьезный вред мирному населению. Она также призвала Вашингтон прекратить применять, производить и передавать кассетные боеприпасы другим государствам.
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Глава администрации Белоусов просит родителей проконтролировать детей, чтобы они не покидали дома, а также сообщать о повреждениях своего имущества по телефону 112.
Также найдены неразорвавшиеся боеприпасы. На месте работают саперы, туда же приехал губернатор Роман Старовойт.
Ранее специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала правительство США пересмотреть свое решение о передаче кассетных боеприпасов Украине. Эдвардс предупредила, что кассетные боеприпасы могут нанести серьезный вред мирному населению. Она также призвала Вашингтон прекратить применять, производить и передавать кассетные боеприпасы другим государствам.
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Мария Фирсова