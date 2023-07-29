В Курской области ВСУ обстреляли село Теткино

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Курский губернатор Старовойт рассказал об обстреле села Теткино со стороны ВСУ.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
Также в посёлке повреждена линия электропередачи: населённый пункт обесточен. Аварийные бригады начнут восстанавливать её как только станет безопасно.
Ранее сообщалось, что украинские войска тремя снарядами атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, накануне днем со стороны ВСУ прилетело три снаряда калибра 120 мм по МАПП Крупец, который находится в 50 метрах от границы.
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«Со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Зафиксировано 11 прилётов. В результате прямого попадания повреждён один дом. Обязательно окажем помощь собственнику», —сообщил Роман Старовойт.
Ранее сообщалось, что украинские войска тремя снарядами атаковали автомобильный пункт пропуска в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, накануне днем со стороны ВСУ прилетело три снаряда калибра 120 мм по МАПП Крупец, который находится в 50 метрах от границы.
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Мария Фирсова