В курском селе Елизаветовка два дома повреждены после обстрела ВСУ

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Украинская сторона обстреляла село Елизаветовка в Глушковском районе Курской области, повреждены два частных дома, местные жители не пострадали. Об это сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Село Елизаветовка Глушковского района подверглось обстрелу со стороны Украины. Насчитали 10 прилётов. В результате пострадали два домовладения, повреждён один автомобиль», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что жильцам поврежденных домов местные власти окажут помощь в восстановлении жилья. И ликвидации последствий обстрела. 1 августа под обстрел ВСУ попало село Чуровичи Климовского района в Брянской области. При этом пострадавших нет.
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