Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В курском селе Елизаветовка два дома повреждены после обстрела ВСУ

В курском селе Елизаветовка два дома повреждены после обстрела ВСУ

01 августа 2023, 15:40

Фото: сайт Кремля

Украинская сторона обстреляла село Елизаветовка в Глушковском районе Курской области, повреждены два частных дома, местные жители не пострадали. Об это сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Село Елизаветовка Глушковского района подверглось обстрелу со стороны Украины. Насчитали 10 прилётов. В результате пострадали два домовладения, повреждён один автомобиль», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что жильцам поврежденных домов местные власти окажут помощь в восстановлении жилья. И ликвидации последствий обстрела. 1 августа под обстрел ВСУ попало село Чуровичи Климовского района в Брянской области. При этом пострадавших нет.

Читайте также:

Богомаз: При обстреле ВСУ Брянской области погибла женщина, три человека ранены

Курские власти заявили о 33 прилетах при обстреле со стороны ВСУ

Жилой дом загорелся в Курской области после обстрела ВСУ
#помощь
#автомобиль
#село
#telegram
Читайте нас в
В ДНР попал под обстрел пассажирский автобус
01 августа 2023, 16:43

Фото: istockphoto/conejota

Пассажирский автобус №34, следовавший по маршруту Макеевка - Ясиноватая, в Донецкой Народной Республике попал под обстрел ВСУ. Сообщается, что украинцы применили кассетные боеприпасы.
По сообщению главы администрации Макеевки Владислава Ключарова, автобус сильно поврежден. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет, написал он в своем телеграм-канале. Движение по данному маршруту временно приостановлено.

Новость дополняется.

Читайте также:

В Донецке после обстрела ВСУ загорелся автобус

В курском селе Елизаветовка два дома повреждены после обстрела ВСУ

Брянское село Чуровичи попало под обстрел ВСУ

#всу
#днр
#автобус
#обстрел
Читайте нас в
На Украине раскрыли, сколько солдат ВСУ уже погибло в ходе контрнаступления
Олег Соскин: ВСУ теряют десятки тысяч человек в ходе контрнаступления
01 августа 2023, 16:40

Фото: iStock/JARAMA

Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери из-за непродуманного контрнаступления, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Контрнаступление. Уже четвертого августа будет два месяца. Ничего не освободили. Потеряно 20 процентов западной техники в результате этих наступлений. Украинские потери исчисляются тысячами, может десятками тысяч человек», - прокомментировал ситуацию Соскин.  

Он также отметил, что Владимир Зеленский скрывает от граждан Украины реально число убитых солдат.

Ранее Соскин заявил, что на Украине нежелающих служить граждан заключают в тюрьмы, хватают на улицах и тащат в военкоматы, все эти действия создают условия для назревания революционных настроений в стране.

Читайте также:

В США считают, что украинцев отправляют на убой, как скот

The Intercept: ВСУ завербовали американца, которого обвиняют в двойном убийстве в США

Джим Рикардс: Российские силы уничтожили американское «чудо-оружие»
#контрнаступление
#всу
#владимир зеленский
Читайте нас в
На всей территории Украины ревут сирены воздушной тревоги
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины в третий раз за сутки
01 августа 2023, 15:39

Фото: iStock/Harry Wedzinga

По всей территории Украины ревут сирены воздушной тревоги, свидетельствуют данные онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации.
Воздушную тревогу объявляют уже в третий раз за сегодняшний день. 

Уже дважды за 1 августа власти включали сирены, однако, позже, отменяли сигналы. Сейчас воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Напомним, ранее воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Кроме того, сигналы воздушной тревоги прозвучали в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

Читайте также:

В США считают, что украинцев отправляют на убой, как скот

The Intercept: ВСУ завербовали американца, которого обвиняют в двойном убийстве в США

Рогов: Упреждающие удары ВС РФ сорвали планы ВСУ по форсированию Днепра
#украина
#воздушная тревога
#сво
Читайте нас в
В США считают, что украинцев отправляют на убой, как скот
Ларри Джонсон: Контрнаступление ВСУ превратилось в бойню
01 августа 2023, 15:08

Фото: iStock/Olena_Z

Западные кураторы требуют от солдат Вооруженных сил Украины решительных действий, несмотря на то, что к боям с профессиональной российской армией они совершенно не готовы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«В действительности их отправляют на убой. Пожалуй, лучше происходящее не опишешь», - прокомментировал ситуацию Джонсон.  

По его словам, киевский режим бросает неподготовленных бойцов и западную технику на российские оборонительные укрепления только потому, что испытывает сильное давление Запада.  

К тому же, у украинцев осталось крайне мало артиллерии, а авиации и вовсе практически нет, заключил Джонсон.

Читайте также:

The Intercept: ВСУ завербовали американца, которого обвиняют в двойном убийстве в США

«Ночной кошмар»: В Китае раскрыли, что еще долго будет преследовать украинцев по ночам

Ларри Джонсон: Российские дроны уничтожили большую часть артиллеристских установок ВСУ
#всу
#сво
#вс рф
Читайте нас в
За ВСУ воюет американец, которого в США обвиняют в двойном убийстве
The Intercept: ВСУ завербовали американца, которого обвиняют в двойном убийстве в США
01 августа 2023, 13:58

Фото: iStock/Michael Nesterov

Вооруженные силы Украины не гнушаются принимать в свои ряды даже иностранных наемников, которых обвиняют по тяжким статьям на Родине, пишет издание The Intercept.
Американец Крэйг Лэнг вступил в ряды армии США в 18 лет. Как завершилась его служба – неизвестно, но в 2015 году он переехал жить на Украину. В США Лэнга подозревают в двойном убийстве, сейчас же он сражается в «Правом секторе»*, который, как признает сам американец, придерживается ультранационалистической идеологии.  

При этом, в Минюсте Украины комментировать эту ситуацию отказались.  

«О, они все знали об этом. Всем было наплевать», - заявил сам Лэнг в интервью The Intercept.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Читайте также:

Бывший советник ЦРУ заявил, что американское «чудо-оружие» не сработало

Ларри Джонсон: Российские дроны уничтожили большую часть артиллеристских установок ВСУ

Бывший аналитик ЦРУ заявил, что скоро на Украине сменится власть в пользу России
#всу
#сша
#убийство
Читайте нас в
Экс-минобороны Украины Загороднюк сообщил о двух миллионах мин на территории страны
01 августа 2023, 13:13

Фото: iStock/Jakub Laichter

Контрнаступление Украины идёт медленно из-за примерно двух миллионов мин, заложенных на территории страны. Об этом заявил экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Он утверждает, что украинские военные вынуждены медленно продвигаться и заранее изучать территорию из-за большого количества мин, которые расположены очень близко друг к другу.

Также он уточнил, что процесс разминирования – сложная операция, на которую уйдёт много времени.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что российские военные смогли предотвратить восемь планирующихся атак ВСУ по двум направлениям. В ходе ведения обороны было уничтожено более 100 боевиков противника.

Читайте также:

Минобороны: Российские военные сорвали восемь атак ВСУ на двух направлениях

ВС РФ сорвали попытку ВСУ провести ротацию у Клещеевки

Бывший агент ЦРУ заявил, что у Украины почти не осталось артиллерии
#сво
#вс рф
#мина
#контрнаступление
Читайте нас в
В Минобороны заявили об отражении атаки ВСУ на гражданские суда РФ
Минобороны: ВСУ попытались атаковать гражданские суда РФ в Черном море
01 августа 2023, 13:08

Фото: iStock/Dikuch

В Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью ВСУ совершили попытку атаки на российские гражданские транспортные суда с помощью трех безэкипажных катеров в Черном море.
«Сегодня ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что корабли ВМФ, которые сопровождали гражданские суда выявили вражеские катера и ликвидировали их. Таким образом, попытка атаки была пресечена.

Ранним утром 1 августа стало известно, что сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульных кораблей «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота.

Читайте также:

На Украине признали ответственность за атаку дронов на Москву

ВС РФ сорвали попытку ВСУ провести ротацию у Клещеевки

Собака спасла бойцов от подрыва на мине в зоне СВО
#вмф
#режим
#сво
#всу
#рф
Читайте нас в
Politico: На Зеленского было совершено около 12 покушений с начала СВО
На Украине есть план смены власти на случай смерти Зеленского
01 августа 2023, 11:21

Фото: iStock/JARAMA

На Украине есть план, по которому будет передаваться власть в случае гибели нынешнего президента Владимира Зеленского, основная роль уготована главе Офиса президента Андрею Ермаку. Об этом пишет издание Politico.
Согласно статье, на Зеленского было совершено не менее 12 покушений с начала проведения специальной военной операции. В случае гибели нынешнего главы Украины формально главой государства становится спикер Верховной Рады. Однако, считается, что Руслан Стефанчук не имеет высокого рейтинга.

«Управляющий орган, скорее всего, будет состоять из Стефанчука в качестве номинального руководителя, а также Андрея Ермака, бывшего кинопродюсера и юриста, возглавляющего администрацию президента, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова», - считает старший научный сотрудник американской организации Atlantic Council Адриан Каратницкий. 

Также предполагается, что Валерий Залужный останется главным генералом страны.

Также в статье считают, что гибель Зеленского может привести к тому, что союзники Украины начнут склонять ее к переговорам с Россией. Но с большей вероятностью Киев даже в случае смерти президента продолжит конфликт с Россией.

Читайте также:

На Украине признали ответственность за атаку дронов на Москву

Ермак: на следующей неделе начнутся переговоры с США о гарантиях безопасности

Ермак: Контрнаступление ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось
#конфликт
#гибель
#страны
#операции
#киев
Читайте нас в
На Украине признали ответственность за атаку дронов на Москву
В офисе Зеленского заявили, что атаки на Москву будут происходить чаще
01 августа 2023, 11:07

Фото: iStock/alzay

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после очередной атаки беспилотника на Москву заявил, что еще больше дронов впредь будут атаковать Россию.
«Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию «авторов войны», чтобы собрать с них все долги», - заявил Подоляк.

Таким образом, он подчеркнул, что еще больше «неустановленных дронов» появится на территории России.

Напомним, в ночь на вторник  мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва была атакована беспилотниками, один из них попал в башню в «Москва-Сити». Несколько дронов было сбито в Подмосковье.

Читайте также:

Собянин: Беспилотник попал в одну из башен «Москва-Сити»

Минобороны прокомментировало новую атаку БПЛА на Московский регион

Подмосковье стало мишенью для беспилотников


#подмосковье
#москва
#ночь
#долги
#сергей собянин
#мэр
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников