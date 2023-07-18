В Курской области после обстрела загорелся машинно-тракторный двор

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Губернатор Роман Старовойт заявил, что машинно-тракторный двор в Курской области загорелся после прилёта снаряда. Об этом Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.
Отмечается, что пожар потушили. Два жилых дома в деревне Елизаветовка также были повреждены.
Глушковский район Курской области был обстрелян утром во вторник, 18 июля.
Старовойт дополнил, что будет оказана помощь собственникам, чьи дома пострадали в результате обстрела.
Напомним, ранее экипажи Су-25СМ Центрального военного округа ударили по скоплению техники ВСУ на Краснолиманском направлении и успешно вернулись на аэродром базирования. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Глушковский район Курской области был обстрелян утром во вторник, 18 июля.
Напомним, ранее экипажи Су-25СМ Центрального военного округа ударили по скоплению техники ВСУ на Краснолиманском направлении и успешно вернулись на аэродром базирования. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Екатерина Коршунова