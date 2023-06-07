В Курской области средствами РЭБ посажен разведывательный дрон ВСУ

Фото: Telegram-канал Р. Старовойта
В Суджанском районе российские пограничники с помощью системы РЭБ посадили украинский беспилотник
В Суджанском районе Курской области российские пограничники с помощью системы РЭБ устроили украинскому разведывательному беспилотнику вынужденную посадку. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
Ранее губернатор Курской области также сообщал, что на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района в ночное время суток ВСУ сбросили два взрывных устройства.
«В этот раз добычей стал украинский разведывательный дрон «Лелека-100». Его приземлили средствами РЭБ. Благодарю за службу!» - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Элина Позднякова