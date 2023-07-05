В Курской области ВСУ обстреляли школу

Фото: Telegram-канал Р. Старовойта
ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе
Shot пишет, что один из снарядов попал в местную школу №2. Всего было около 12 прилётов.
Кроме здания школы повреждения получил частный дом.
Никто не пострадал.
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Кроме здания школы повреждения получил частный дом.
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Мария Фирсова