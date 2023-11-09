В Ленобласти предотвратили взрыв на нефтепроводе

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В Ленинградской области правоохранители предотвратили взрыв на нефтепроводе.
Telegram-канал Shot пишет, что взрыв мог произойти из-за самодельного взрывного устройства.
Подозрительный предмет обнаружили на нефтепроводе Ярославль — Приморск в районе поселка Дубровка Всеволожского района. Он находился на металлическом контейнере, контролирующем перекачку нефтепродукта.
На место были вызваны специалисты, которые подтвердили, что странный предмет является СВУ. Его обезвредили. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее беспилотник ВСУ атаковал кассетными боеприпасами маслодельный комбинат в городе Суджа. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки, а также подземное хранилище продукции.
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Подозрительный предмет обнаружили на нефтепроводе Ярославль — Приморск в районе поселка Дубровка Всеволожского района. Он находился на металлическом контейнере, контролирующем перекачку нефтепродукта.
Ранее беспилотник ВСУ атаковал кассетными боеприпасами маслодельный комбинат в городе Суджа. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки, а также подземное хранилище продукции.
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Мария Фирсова