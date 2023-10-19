В ЛНР автомобиль ВСУ подорвался на собственном минном поле

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Вооруженные силы РФ согрешили атаку на колонну ВСУ в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, информацию передает РИА Новости.
Ночью было замечено движение украинской техники, колона состояла из 2 бронетранспортеров и 5 грузовых автомобилей. Удар по колонне ВСУ был совершен с помощью беспилотника.
Отмечается, что один из автомобилей подорвался на собственном минном заграждении, остальная техника была уничтожена артиллерией ВС России.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ в Днепропетровской области удалось ликвидировать склад авиационных средств поражения ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Была уничтожена ведущая машина (БТР), остальная техника пыталась развернутся, однако один из автомобилей подорвался на собственном минном заграждении», — заявил Марочко, ссылаясь на свои источники.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ в Днепропетровской области удалось ликвидировать склад авиационных средств поражения ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак