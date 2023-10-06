В ЛНР нашли тайник украинских диверсантов

США допустили шесть ошибок, которые привели к конфликту с Россией и теперь, жертвуют интересами украинцев ради своих собственных целей, написал старший научный сотрудник Института Катона и бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для American Conservative.