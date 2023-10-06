В ЛНР нашли тайник украинских диверсантов

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Представитель силовых структур Луганской Народной Республики сообщил, что сотрудники силовых ведомств РФ на территории региона обнаружили тайник, который принадлежал украинским диверсантам. В этом тайнике были найдены иностранные гранатометы и взрывчатка, передает РИА Новости.
«Силовыми ведомствами в северных районах республики выявлен схрон со взрывчаткой и иностранным вооружением», — отметил он.В тайнике также был обнаружен ящик с ручными наступательными гранатами, малогабаритный ручной миномет, а также ручные противотанковые гранатометы иностранного производства, а также тротиловые шашки.
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Артем Кузьмин