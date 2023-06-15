В ЛНР обнаружена база ВСУ, где готовили диверсантов

«Подпольное производство было организовано в одном из гаражных кооперативов. Несколько гаражей, связанных сетью подземных ходов, усеяны вскрытыми боеприпасами и минами различного типа», — рассказал представитель пресс-службы.
«Автомобильные регистрационные знаки европейского государства, а также лозунги на польском языке свидетельствуют о деятельности иностранных наемников», — добавил собеседник издания.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».