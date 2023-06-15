В ЛНР обнаружена база ВСУ, где готовили диверсантов

«Подпольное производство было организовано в одном из гаражных кооперативов. Несколько гаражей, связанных сетью подземных ходов, усеяны вскрытыми боеприпасами и минами различного типа», — рассказал представитель пресс-службы.





«Автомобильные регистрационные знаки европейского государства, а также лозунги на польском языке свидетельствуют о деятельности иностранных наемников», — добавил собеседник издания.

Росгвардия обнаружила базу ВСУ с признаками массового производства самодельных взрывных устройств на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом пишет РИА НовостиОтмечается, что на базе находились плакаты с тактико-техническими характеристиками военной техники, что говорит о подготовке диверсий.Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении. Подробнее об этом читайте в материале