В ЛНР обнаружена гаубичная батарея ВСУ, которая бьет по Лисичанску

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В районе Белогоровки российская разведка обнаружила гаубичную батарею ВСУ, которая специально бьёт по Лисичанску и его окрестностям. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
Он рассказал, что кочующая батарея гаубиц Д-20 ВСУ была обнаружена ВС РФ в ходе аэророразведки в районе Белогоровки.
По его словам, по внешним признакам можно сделать вывод, что орудия уже изрядно износились и вести из них прицельный огонь проблематично.
Накануне Марочко также сообщал, что на Купянском направлении противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность после тяжелых боев, в которых понесли огромные потери в живой силе.
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«По характеру действий, вероятнее всего противнику поставлена задача вести хаотичный огонь по Лисичанску и его окрестностям», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Накануне Марочко также сообщал, что на Купянском направлении противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность после тяжелых боев, в которых понесли огромные потери в живой силе.
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Элина Позднякова