Фото: сайт Кремля
ВСУ за прошедшую неделю потеряли порядка 100 человек убитыми и ранеными в результате попыток прорыва на участках в ЛНР. Об этом сообщил врио главы республики Леонид Пасечник в своем телеграмм-канале.
Пасечник подчеркнул, что российские артиллеристы взаимодействуют с разведчиками и подразделениями БЛА, что позволяет наносить по противнику сокрушительные удары. За прошедшую неделю, при попытке прорыва, украинские военнослужащие понесли значительные потери и лишились порядка 100 человек. Также отмечается, что помимо живой силы, противник теряет технику и вооружение иностранного производства.
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