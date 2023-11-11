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В Северодонецке, Луганская Народная Республика (ЛНР), неизвестные лица предприняли попытку уничтожить документы, подтверждающие связи между полицией Украины и Федеральным бюро расследований США. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию сотрудника ЛНР спецслужб.
В этих документах, согласно источнику, содержались списки сотрудников украинской полиции, участвовавших в совместных тренировках с представителями ФБР как на территории Украины, так и за рубежом. Датированные 2011 и 2016 годами, некоторые из архивов документов были обнаружены.
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