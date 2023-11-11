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В ЛНР пресекли уничтожение документов о связях полиции Украины с ФБР

В ЛНР неизвестные пытались уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР
11 ноября 2023, 04:56
Фото: istock / BrianAJackson

Фото: istock / BrianAJackson

В Северодонецке, Луганская Народная Республика (ЛНР), неизвестные лица предприняли попытку уничтожить документы, подтверждающие связи между полицией Украины и Федеральным бюро расследований США. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию сотрудника ЛНР спецслужб.

Согласно его рассказу, силовые структуры прибыли по сигналу на один из объектов, который ранее находился под контролем Национальной полиции Украины в Северодонецке. По прибытии они обнаружили документы, намерение уничтожить которые неизвестные не успели осуществить, так как были задержаны.

В этих документах, согласно источнику, содержались списки сотрудников украинской полиции, участвовавших в совместных тренировках с представителями ФБР как на территории Украины, так и за рубежом. Датированные 2011 и 2016 годами, некоторые из архивов документов были обнаружены.

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Российский беспилотник ТрАМП завершил первый этап летных испытаний
Завершен первый этап летных испытаний дальнего транспортного беспилотника ТрАМП
11 ноября 2023, 05:25

Фото: iStock/rancho_runner

Российский беспилотный транспортный летательный аппарат под названием ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) успешно завершил первый этап своих летных испытаний, сообщает РИА Новости, ссылаясь на одного из разработчиков.
В ходе первого этапа испытаний были подтверждены основные тактико-технические характеристики, заложенные при проектировании этого транспортного беспилотника. В дальнейших этапах летных испытаний планируется собирать статистические данные, изучать работу систем в различных режимах и в разнообразных условиях.

Несмотря на успешное завершение испытаний, произошла нештатная ситуация: один из двух аппаратов при посадке, вследствие сбоя автоматики, выехал за пределы полосы и попал в аварию. В настоящее время специалисты занимаются восстановлением аппарата.

Причины сбоя расследуются, и будут внесены коррективы для дальнейшего усовершенствования беспилотного устройства, перед тем как продолжить испытания с использованием полезной нагрузки.

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#бпла
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В ЕС выступили против выделения 20 миллиардов евро Украине
Reuters: ФРГ и другие страны ЕС выступают против предоставления €20 млрд Украине
11 ноября 2023, 03:23

Фото: iStock/Andrii Atanov

Германия и несколько других стран Европейского союза (ЕС) высказались против предоставления военной помощи Украине в размере до 20 миллиардов евро.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высказывания дипломата.

По информации агентства, план ЕС по предоставлению военной поддержки Киеву «столкнулся с оппозицией со стороны некоторых стран-членов ЕС и может подвергнуться изменениям».

Не названный дипломат отметил, что среди стран, выступающих против такого подхода, находится Германия.

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Немцы столкнулись с пикантной проблемой после начала СВО на Украине
BM: немцы стали реже мыться из-за роста цен после начала спецоперации на Украине
11 ноября 2023, 02:58

Фото:istockphoto/Pheelings Media

В Германии количество людей, которые стали реже принимать душ, значительно увеличилось после начала российской спецоперации на Украине, сообщает немецкое издание Berliner Morgenpost.
Страх перед повышенными расходами уже заставляет многих экономить. Рост цен на энергоресурсы после начала конфликта на Украине привел к тому, что немцы сократили потребление воды, изменяя свои привычки в принятии душа. В 2022 году 51 процент опрошенных заявили, что принимают душ реже, короче или прохладнее по сравнению с периодом до энергетического кризиса. Согласно последнему опросу, в текущем году так поступают уже 57 процентов опрошенных.

По информации газеты, половина населения Германии уже установила в своих домах системы экономии воды и энергии, а еще 19 процентов планируют сделать это в будущем.

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«Массовые жертвы»: Маск дал Зеленскому совет, связанный с Путиным
Маск призвал Зеленского остановить наступление и начать переговоры с Путиным
11 ноября 2023, 02:46

Фото: istockphoto/JARAMA

Американский миллиардер Илон Маск в ходе разговора с ученым и блогером Лексом Фридманом призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и прекратить уничтожение украинской молодежи в окопах.
«Да, я ему советую не посылать украинскую молодежь умирать в окопах. Нет необходимости в этом, независимо от того, ведется ли диалог с президентом России Владимиром Путиным или нет», — отметил Маск.
Миллиардер предупредил о том, что текущая обстановка на фронте и расстановка сил создают условия, при которых продолжение наступления приведет к «массовым жертвам».

«История не склоняется в их пользу», — добавил Маск, предостерегая от провокаций, которые могут привести к еще большему числу жертв.
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#воздушная тревога
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В Коломне на месте, где сбили БПЛА, дежурят полиция и скорые
11 ноября 2023, 01:39

Фото: iStock/rancho_runner

В Коломне возле «Конструкторского бюро машиностроения» где сбили украинский беспилотный летательный аппарат находятся несколько экипажей полиции и скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, на месте, где был сбит украинский беспилотник, дежурят несколько экипажей полиции и бригады скорой помощи. При этом уточняется, что пожарные же уехали. О пострадавших информации на данный момент нет.

Ранее в Минобороны Росси заявили, что в небе над Московской и Смоленской областями перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата около 23.00 по мск. Уточняется, что БПЛА самолетного типа ВСУ обезврежены с помощью дежурных средств российской системы противовоздушной обороны.

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В Московской и Смоленской областях перехвачены украинские беспилотники
Минобороны РФ: Украинские БПЛА перехвачены в Московской и Смоленской областях
11 ноября 2023, 01:24

Фото: iStock/aapsky

В небе над Московской и Смоленской областями перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«10 ноября т.г. около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, два беспилотных летательных аппарата обезврежены в Московской и Смоленской областях с помощью дежурных средств российской системы противовоздушной обороны.

Ранее также сообщалось о том, что в Брянской области силами противовоздушной обороны пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью беспилотника.

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#минобороны рф
#московская область
#подмосковье
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В Одесской области раздались взрывы
«Думская»: в Одессе произошли взрывы
10 ноября 2023, 21:29

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Взрывы раздаются в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Думская».
Отмечается, что слышны сирены тревожного режима. По информации официального ресурса по оповещению населения, в Одесской области объявлена воздушная тревога. 

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили сразу в шести областях Украины: Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Сумской. Также сообщалось о взрыве на западе Киева.

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#украина
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«Рой дронов»: В США раскрыли, что Россия приготовила для ВСУ
Риттер: Россия нанесет стратегические удары по ВСУ роями дронов
10 ноября 2023, 21:21

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы РФ нанесут стратегический удар по украинской армии роями беспилотников, об этом сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Ask The Inspector.
«У России есть оружие, которое может выпускать рой дронов — десятки машин, которые координируют действия между собой, выбирают цели и наносят удары. Это технология, меняющая правила игры», - прокомментировал ситуацию Риттер.

По словам разведчика, сегодня западные страны не располагают технологиям, способными бороться с российскими беспилотниками. В то же время украинские боевики, столкнувшиеся с дронами в условиях реального поля боя, говорят, что даже удары артиллерии не настолько страшны. 

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#вс рф
#всу
#сво
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В ФРГ считают, что украинские беженцы злоупотребляют льготами
10 ноября 2023, 19:21

Фото: istockphoto/JARAMA

Немецкий политик Сара Вагенкнехт считает, что украинские беженцы порой злоупотребляют льготами, которые им предоставили.
«Когда украинцы возвращаются на родину, фактически там живут, а сюда приезжают только для получения выплаты, то возникают большие вопросы. В моём родном городе снимаются целые дома для украинских беженцев, и соседи удивляются, что там никого нет», - рассказала Вагенкнехт в интервью телеканалам NTV и RTL.
При этом Вагенкнехт подчёркивает, что не имеет ввиду всех беженцев с Украины. Она, по её словам, понимает боль тех, кто потерял родственников и вынужден был покинуть родину.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и киевский режим отчаянно обещают успехи — предыдущие их обещания не сбылись, доноры волнуются. Об этом Песков сообщил журналистам.

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#фрг
#беженцы
#украина
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