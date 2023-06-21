Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
Марочко: ВСУ выжигают леса в Херсонской области, чтобы расчистить путь для наступления
Военный специалист и бывший подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в интервью URA.RU заявил, что украинские военные сознательно поджигают лесные массивы в Херсонской области с целью обеспечения себе прохода для атак.
Марочко объяснил, что поджоги лесов позволяют украинским военным обеспечить лучший обзор местности. Также он добавил, что в результате возгораний часто происходит взрыв минных преград, что в свою очередь упрощает проведение наступательных операций.
Ранее в результате массовых пожаров погибли 14 сотрудников лесничества в Абайской области Казахстана.
«Украинская армия сжигает леса, пробивая себе коридор для будущего контрнаступления», — отметил экс-офицер.
Ранее в результате массовых пожаров погибли 14 сотрудников лесничества в Абайской области Казахстана.
Артем Кузьмин