В ЛНР Росгвардия обнаружила тайник с иностранным вооружением ВСУ

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В Луганской Народной Республике (ЛНР) Росгвардия обнаружила тайник с иностранным вооружением и боеприпасами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Росгвардейцы при проведении разведывательно-поискового мероприятия обнаружили в домовладении одного из населенных пунктов ЛНР, где ранее проживал военнослужащий ВСУ, оружие, форму и большое количество боеприпасов», — цитирует агентство текст сообщения.
Уточняется, что сотрудники Росгвардии обнаружили РПГ иностранного производства, гранаты, электродетонаторы, мины, патроны к стрелковому оружию, а также форму ВС Украины и флаг подразделения «Айдар»*.
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*запрещенная в РФ организация
Диана Аванесян