В ЛНР сообщили о подготовке Киевом информационной провокации против России

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Киев готовит информационную провокацию на купянском направлении для дискредитации Вооруженных сил России. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.
Он указал, что ВСУ с помощью квадрокоптеров отсняли фейковое видео с обстрелом жилых домов в Купянске, расположенных по улице Оливино. Это было с целью обвинить РФ.
Ранее Марочко рассказал, что ВСУ начали применять новые боеприпасы США на Краснолиманском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Данный видеоряд предположительно будет использован для дискредитации ВС РФ и военно-политического руководства нашей страны», — заявил Марочко.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак