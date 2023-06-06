В ЛНР уличили Украину в стягивании артиллерии на ряде направлений

Фото: Фотобанк Московской области
Андрей Марочко заявил, что Киев стягивает артиллерию на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях бойцы ВСУ начинают стягивать артиллерийские системы западного производства к линии боевого соприкосновения. Об этом пишет ТАСС.
Он рассказал, что в зоне ответственности группировки «Юг» российских сил удалось обнаружить гаубицы L-118, которые создаются в Великобритании, М777 американского производства, САУ «Caesar» из Франции, «Paladin» и М109 из США, а также немецкие «Panzerhaubitze 2000».
По словам Марочко, число западного вооружения в зоне боевых действий серьезно возросло. Все перечисленные выше системы были замечены и до этого, но не в таком количестве.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Вучич допустил попадание боеприпасов Сербии на Украину.
Он рассказал, что в зоне ответственности группировки «Юг» российских сил удалось обнаружить гаубицы L-118, которые создаются в Великобритании, М777 американского производства, САУ «Caesar» из Франции, «Paladin» и М109 из США, а также немецкие «Panzerhaubitze 2000».
Ранее «Радио 1» сообщало, что Вучич допустил попадание боеприпасов Сербии на Украину.
Татьяна Лаврова