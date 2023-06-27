В ЛНР уличили ВСУ в использовании химических боеприпасов

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Он рассказал, что в тот момент, когда такие снаряды попадают в цель, появляется дым, который считается опасным.
«При детонации выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание», - отметил Марочко.
По его словам, в настоящий момент российские военнослужащие устанавливают тип отравляющего вещества. К этой процессу удалось привлечь специалистов из войск радиационной, химической, а также биологической защиты.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российский посол уличил Запад в планах разделить общеевразийское пространство.