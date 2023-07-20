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В ЛНР вернулись из украинского плена одиннадцать бойцов

Омбудсмен Сердюкова: Одинадцать освобожденных из украинского плена бойцов возвращаются в ЛНР
20 июля 2023, 23:23

Фото: РИА Новости

Омбудсмен Луганской Народной Республики (ЛНР) Виктория Сердюкова сообщила, что из украинского плена в ЛНР возвращаются одиннадцать бойцов, освобожденных в прошедшие три месяца.

«Возвращаем домой 11 защитников ЛНР, освобожденных из украинского плена», — написала Сердюкова в своем Телеграм-канале.

Она отметила, что российские военные были освобождены в мае, апреле и июне, однако находились на территории одного из субъектов РФ из-за необходимости получения квалифицированной медицинской помощи.

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#бойцы
#плен
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ВСУ обстреляли два мирных села в Шебекинском округе
Гладков: Украинские боевики нанесли удар по селам Муром и Нехотеевка
20 июля 2023, 18:54

Фото: iStock/Standart

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли два мирных села в Шебекинском округе, в своем Telegram-канале.
«Два населенных пункта в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет. В Муроме осколками снарядов посечены фасады и заборы в двух частных домовладениях. В Нехотеевке повреждены один частный жилой дом и линии электро- и газоснабжения», - прокомментировал ситуацию Гладков.    

Специалисты аварийных служб работают на месте происшествия. Также продолжается подомовой обход пострадавших территорий, заключил глава региона.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ начали обстреливать город Валуйки в Белгородской области, работают системы ПВО. Он добавил, что в населенном пункте есть разрушения. Повреждены жилые дома и автомобили.

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Британский наемник назвал адом боевое столкновение с российскими военными
Express: Украинский снайпер заявил, что боестолкновение с русскими – это ад
20 июля 2023, 18:21

Фото: iStock/Prostock-Studio

Британский наемник, прозванный «одним из самых опасных снайперов планеты», и воюющий на стороне Вооруженных сил Украины, назвал адом боевое столкновение с российскими бойцами, пишет издание Express.
«Если ты на линии соприкосновения, то есть буквально лицом к лицу с русскими солдатами, это настоящий ад», - прокомментировал ситуацию снайпер.  

По словам собеседника СМИ, две самые большие проблемы ВСУ – это минные поля и мощные российские укрепления. Чтобы преодолеть линию обороны ВС РФ, украинцам необходимо большое количество техники и оружия.  

При этом, снайпер отметил заметное падение боевого духа в рядах ВСУ, поскольку сотни подготовленных солдат были убиты в считанные секунды в ходе неудачного контрнаступления.  

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#ВСУ
#Минные поля
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Риттер заявил, что совсем скоро Россия ликвидирует все военные базы ВСУ в Одессе
Риттер: Совсем скоро Россия полностью уничтожит все военные базы Украины в Одессе
20 июля 2023, 17:01

Фото: iStock/vadimrysev

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что совсем скоро российские силы полностью ликвидируют военные базы Вооруженных сил Украины в Одессе, в интервью Стивену Гарднеру.
«Россия сделает так, чтобы Одесса больше не использовалась в качестве платформы для атак на ее территорию. Город превратился в стартовую площадку для таких ударов», - прокомментировал ситуацию Риттер.  

По словам эксперта, полная ликвидация военного потенциала ВСУ в регионе защитит Россию от атак киевского режима в Черном море. 

Ранее Риттер раскрыл, что киевский режим бросает своих раненых солдат умирать на поле боя. 

«Повсюду разложившиеся трупы, буквально устилающие землю, и эти тела не похоронены, не подсчитаны как потери, они просто лежат. 60-80 тысяч украинских солдат пропали без вести», - рассказал разведчик.   

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#Одесса
#Военные базы ВСУ
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Генерал ВСУ Сырский заявил о желании вернуть Артемовск
20 июля 2023, 15:42

Фото: РИА Новости

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что возвращение Артемовска в состав Украины является для него делом чести, передает BBC.
«Я бы хотел сделать это (вернуть Артемовск – ред.). Это принципиальное дело, дело чести, поскольку Киев потерял во время обороны Артемовска много своих военных», - объяснил Сырский.

Он также объяснил, что Артемовск является центром, где проходят основные направления и дороги. Российские военные могут использовать его в качестве плацдарма для продолжения наступательных действий, так как в городе сосредоточено множество господствующих высот.

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#ВСУ
#Артемовск
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Работы по восстановлению детсада в Мариуполе ведутся ударными темпами
20 июля 2023, 15:40

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты из Московской области продолжают восстанавливать ясли-сад в Ильичевском районе Мариуполя, почти полностью разрушенный в ходе боевых действий.

Специалисты уже завершили кровельные работы, заменили окна и восстановили центральное отопление, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На финальном этапе находятся монтажные работы систем холодного водоснабжения и канализации, а также вентфасада. Производятся сантехнические и электромонтажные работы, в местах общего пользования ведется подготовка к покраске. 

«Восстановление детских садов не только возвращает детство детям Мариуполя, но и создает безопасные и комфортные условия для их развития и дошкольного образования. Мы, безусловно будем продолжать эту работу», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский. 

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

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#Мариуполь
#строительство
#спецоперация
#СВО
#подмосковные специалисты
#детский сад
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Генерал ВСУ Сырский: Продвижение ВСУ идет медленнее, чем хотелось бы
Генерал ВСУ Сырский признал преимущество российский военных
20 июля 2023, 15:20

Фото: iStock/SergeyVButorin

Контрнаступление ВСУ продвигается намного медленнее, чем хотелось бы украинскому руководству. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, передаёт ВВС.
Он объяснил это тем, что Россия имеет преимущества в живой силе, вооружении. Кроме того, ВС РФ плотно заминировали поля, которые находятся перед линией обороны, отметил Сырский.

«В настоящее время я нахожусь в той ситуации, когда понимаешь, что нам надо наступать. И мы это делаем, чтобы не дать возможности врагу перехватить оперативную инициативу. Нашу инициативу наступательную», - заявил Сырский.

При этом он подчеркнул, что наступление дает украинским военным мощный моральный стимул и жажду победы.

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#спецоперация
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Минобороны Украины: Идущие в порты РФ суда будут рассматриваться как перевозчики военных грузов
В Минобороны Украины заявили о запрете судоходства на северо-востоке Черного моря
20 июля 2023, 15:05

Фото: iStock/alzay

В Минобороны Украины заявили, что с 21 июля все суда, следующие по Черному морю в РФ будут рассматриваться, как перевозящие военные грузы, и предупредили о возможных рисках.
В Минобороны Украины заявили, что с 21 июля все суда, следующие по Черному морю в РФ будут рассматриваться, как перевозящие военные грузы, и предупредили о возможных рисках.

Согласно сообщению, с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в порты России, будут рассматриваться Украиной, как перевозящие военные грузы. Также предупреждается об угрозах, соответствующим такой деятельности.

При этом с 05:00 20 июля, Украина запретит судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива из-за опасности.

Напомним, 19 июля в Минобороны России заявили, что с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. В Минобороны также добавили, что страны флага таких судов, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт.

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#Минобороны Украины
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Украина начала применять в бою кассетные снаряды
ВСУ начали применять кассетные снаряды, поставленные США
20 июля 2023, 14:43

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Вооруженные силы Украины начали применять в бою кассетные снаряды, которые Киеву предоставили США, сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на украинских официальных лиц.
Как объяснили в Международном комитете Красного креста, опасность кассетных боеприпасов состоит в том, что они открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или « мелкокалиберных бомб»  по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. При этом, зачастую снаряды не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.

В МИД России на Соединенные Штаты Америки возложили ответственность за смерти мирных жителей, после передачи Украине кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон станет соучастником убийства гражданских, если передаст Киеву этот вид боеприпасов.

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#США
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Спикер ВС ВСУ Игнат заявил, что украинские ПВО не в состоянии сбить «Оникс» ВС РФ
20 июля 2023, 14:28

Фото: iStock/Alexyz3d

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что противовоздушные силы ВСУ не могут сбить российские ракеты «Оникс», его цитирует «Страна.ua».
«Ракеты «Оникс» предназначены для уничтожения плавсредств, кораблей, летит она на скорости 2,6 Маха. Это более 3000 км в час, то есть скорость велика. На марше она может подниматься высоко для экономии горючего, а уже при заходе на цель может лететь фактически 10-15 метров над водой, чтобы уничтожить корабль», - прокомментировал ситуацию Игнат.  

При этом, украинские силы ПВО не в состоянии сбить, и даже обнаружить эти ракеты, подчеркнул Игнат.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия сможет детально изучить начинку захваченной ракеты Storm Shadow и нейтрализовать ее в будущем. Он также считает, что русские постараются повторить такие ракеты на своих оборонных заводах.

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#Игнат
#ПВО ВСУ
#Оникс
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