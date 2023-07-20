В ЛНР вернулись из украинского плена одиннадцать бойцов

Специалисты из Московской области продолжают восстанавливать ясли-сад в Ильичевском районе Мариуполя, почти полностью разрушенный в ходе боевых действий.

Специалисты уже завершили кровельные работы, заменили окна и восстановили центральное отопление, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На финальном этапе находятся монтажные работы систем холодного водоснабжения и канализации, а также вентфасада. Производятся сантехнические и электромонтажные работы, в местах общего пользования ведется подготовка к покраске.

«Восстановление детских садов не только возвращает детство детям Мариуполя, но и создает безопасные и комфортные условия для их развития и дошкольного образования. Мы, безусловно будем продолжать эту работу», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

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