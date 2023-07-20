В ЛНР вернулись из украинского плена одиннадцать бойцов

Фото: РИА Новости
«Возвращаем домой 11 защитников ЛНР, освобожденных из украинского плена», — написала Сердюкова в своем Телеграм-канале.
Она отметила, что российские военные были освобождены в мае, апреле и июне, однако находились на территории одного из субъектов РФ из-за необходимости получения квалифицированной медицинской помощи.
Читайте также:
На Запорожском направлении несколько украинских военных сдались в плен
Российский боец под Кременной пленил трех боевиков ВСУ с помощью военной хитрости
Более 10 тысяч солдат ВСУ потеряли конечности в ходе конфликта на Украине