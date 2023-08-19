В ЛНР во время взрыва гранаты в детском доме пострадали 4 человека

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Четыре человека пострадали в результате взрыва ручной гранаты, который произошёл на территории детского дома-интерната.
О ЧП сообщает управление МЧС по ЛНР в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что 18 августа на 1216-м км перегона между станциями Мелитополь и Обильное обнаружили свёрток, похожий на СВУ.
Взрывотехники подтвердили, что это взрывное устройство, вероятно, на основе пластида, весом около 1 кг.Свёрток уничтожили на месте путём контролируемого взрыва. Никто не пострадал. Разрушений удалось избежать.
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«Произошло одно социально значимое происшествие, связанное со взрывом ручной гранаты на территории детского дома-интерната, в результате которого пострадали 4 человека», - сказано в сообщении.
Взрывотехники подтвердили, что это взрывное устройство, вероятно, на основе пластида, весом около 1 кг.Свёрток уничтожили на месте путём контролируемого взрыва. Никто не пострадал. Разрушений удалось избежать.
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Мария Фирсова