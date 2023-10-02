В ЛНР задержали шпиона

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Местный житель передавал украинской стороне данные о местах дислокации и передвижении сил Народной милиции и ВС РФ.
В УФСБ по региону сообщают, что в ЛНР задержан местный житель, уроженец города Рубежное. Он оказывал содействие вооруженным формированиям Украины. Мужчина собирал и передавал сведения военного характера, а именно данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ.
Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».
Ранее в Керчи задержали местного жителя, который осуществлял шпионаж в пользу ГУР Украины. Крымчанин установил контакт с разведслужбами Украины по собственной инициативе, и осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении зоны проведения специальной военной операции и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи.
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Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».
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Мария Фирсова