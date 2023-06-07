В ЛНР заявили о безуспешных попытках ВСУ наступать в трех направлениях

Фото: Фотобанк Московской области
Андрей Марочко заявил, что Украина предпринимает безуспешные попытки наступления на три направления в зоне спецоперации
Украинские военнослужащие систематически предпринимают безуспешные попытки контрнаступления на нескольких направлениях, в том числе на Купянском, Краснолиманском и Донецком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, ВС РФ удается отразить все атаки, а украинская сторона откатывается на прежние позиции. Кроме того, ВСУ сталкиваются со значительными потерями.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВС РФ ударили по трем бригадам ВСУ.
«Противник на регулярной основе осуществляет действия наступательного характера в зоне ответственности «Южной» группировки войск, на луганском тактическом направлении, однако существенных успехов не достиг», - отметил Марочко.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВС РФ ударили по трем бригадам ВСУ.
Татьяна Лаврова