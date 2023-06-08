В ЛНР заявили о переброске сил ВСУ для наступления на Купянском направлении

Фото: Фотобанк Московской области
Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебросили войска для наступления на Купянском направлении
Командование ВСУ решило перебросить личный состав 81-й отдельной аэромобильной бригады для того, чтобы осуществить наступление на Купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, аэромобильные войска, находящиеся в составе ВСУ, оказались переброшены в район населенного пункта Стельмаховка.
Он также почеркнул, что военнослужащие были переброшены с Краснолиманского направления. Марочко выразил уверенность в том, что такой маневр имеет связь с усилением наступательной группировки украинских бойцов на указанном направлении.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Пушилин заявил об отсутствии ВСУ в Артемовске.
По его словам, аэромобильные войска, находящиеся в составе ВСУ, оказались переброшены в район населенного пункта Стельмаховка.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Пушилин заявил об отсутствии ВСУ в Артемовске.
Татьяна Лаврова