В ЛНР заявили о прорыве обороны ВСУ на Купянском направлении

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По его словам, в насточящий момент Украине приходится делать все возможнное, чтобы оттянуть собственные подразделения с передовых позиций и, таким образом, занимать второстепенные. Он также отметил, что такая тенденция связана и с потерями ВСУ.
«В виду успехов наших войск северо-восточнее населенного пункта Купянск, а также потерь на юго-востоке от этого населенного пункта вооруженные формирования Украины оттягивают свои подразделения с передовых позиций на второстепенные», - отметил Марочко.
Он также подчеркнул, что киевский режим в настоящий момент усиливает второстепенные позиции, при этом используются украинские батальоны теробороны.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Запад отговаривал Украину от ударов по РФ в выходные.