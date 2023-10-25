В ЛНР заявили об имитации штурмов бойцами ВС Украины

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ВСУ имитирует проведение штурмов и оборудуют ложные позиции на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, сообщает РИА Новости.
«На краснолиманском направлении противник предпринимает попытки «распылить» наше внимание. С этой целью на многих участках как имитируются попытки штурмовых действий», — сообщил он.Марочко добавил, что ВСУ все же пытаются действительно захватывать потерянные позиции.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак