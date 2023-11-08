В Луганске трагически погиб депутат Народного совета ЛНР Филипоненко

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В Луганске трагически погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Об этом сообщил депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров.
«Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного Совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания Народного Ополчения Республики, полковник Михаил Юрьевич Филиппоненко», - написал Юров в своем Telegram-канале.
Он также напомнил, что 21 февраля 2022 года на Филипоненко было совершено покушение. Украинцы взорвали его автомобиль у здания представительства ЛНР в СЦКК. Тогда депутат выжил, но пострадал его водитель.
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