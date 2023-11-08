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В Луганске трагически погиб депутат Народного совета ЛНР Филипоненко

08 ноября 2023, 10:05
Фото: iStock/inga

Фото: iStock/inga

В Луганске трагически погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Об этом сообщил депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров.

«Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного Совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания Народного Ополчения Республики, полковник Михаил Юрьевич Филиппоненко», - написал Юров в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что 21 февраля 2022 года на Филипоненко было совершено покушение. Украинцы взорвали его автомобиль у здания представительства ЛНР в СЦКК. Тогда депутат выжил, но пострадал его водитель.

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Российский спецназ атаковал дронами-камикадзе на позиции ВСУ в ДНР
Спецназ «Сибирь» атаковал дронами-камикадзе позиции ВС Украины под Клещеевкой
08 ноября 2023, 08:08

Фото: istock /Aleksandr Golubev

Бойцы российского спецназа «Сибирь» совершили атаку дронами-камикадзе по позициям ВСУ под Клещеевкой в ДНР. Одна из позиций содержала гранатометную огневую точку, которая распологалась на передовой. Об этом рассказал оператор беспилотного летательного аппарата изданию РИА Новости.

«Была вскрыта позиция АГС (автоматический гранатомёт станковый — прим. ред.) или, возможно, миномета, сейчас летим туда для доразведки и будем отрабатывать туда FPV-дронами», — рассказал военнослужащий.
Два дрона атаковали огневую точку ВС Украины, один из них попал около замаскированного орудия, другой уничтожил блиндаж. По словам оператора БПЛА, украинские военнослужащие часто боевые припасы и технику мусором или маскировочной сеткой.

Ранее сообщалось, что ВС РФ применили в зоне СВО усовершенствованный управляемый снаряд  «Краснополь», который обладает повышенной точностью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



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#новости
#днр
#всу
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Российские военные начали применять управляемый снаряд «Краснополь»
Ростех: военные РФ начали применять управляемый снаряд «Краснополь» в зоне СВО
08 ноября 2023, 07:31

Фото: istock / Alexyz3d

Российские военные начали применять в зоне специальной военной операции на Украине усовершенствованный управляемый снаряд «Краснополь», обладающий повышенной точностью. Об этом рассказали изданию РИА Новости в холдинге «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех».

«Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь» успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель», — рассказали изданию.
При этом, подробно описывать характеристики и свойства улучшенной версии снаряда не стали по причине безопасности. 

Ранее сообщалось, что создана крылатая ракета большой дальности для истребителя Су-57 пятого поколения. Ракета может размещаться внутри фюзеляжа самолета и имеет похожую дальность с ракетами, которые применяют на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#снаряд
#операции
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В США раскрыли судьбу Зеленского через год
Подполковник Квятковски заявила, что в 2024 году Зеленского не будет на Украине
08 ноября 2023, 06:01

В 2024 году Владимир Зеленский может оказаться за пределами украинской территории, заявил бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски в интервью каналу Judging Freedom на YouTube.
Квятковски предположила, что вероятность того, что Зеленский останется на Украине, невелика, и в случае, если он все же останется, его судьба может быть связана с пребыванием в бункере. Она также подчеркнула, что эти события могут ознаменовать «конец».

Эксперт обратила внимание на последнее происшествие, связанное с гибелью помощника главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, Геннадия Частякова, и указала, что оно свидетельствует о нарастающем кризисе в украинских политических и военных структурах. Она утверждает, что сейчас украинские политики и военные лидеры озабочены в первую очередь своим выживанием.

Квятковски также отметила, что информация о попытках Запада убедить Зеленского начать мирные переговоры с Россией создает для него «ужасное положение», так как мировое сообщество видит в нем не более чем «марионетку США». По ее мнению, «марионетке» надоело играть свою роль, и шоу приходит к концу.

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#переговоры
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Российские военные уничтожили до 70 бойцов ВСУ под Угледаром
МО РФ: российская группировка «Восток» уничтожила до 70 бойцов ВСУ под Угледаром
08 ноября 2023, 05:30

Фото: istockphoto/RamonCast

В течение суток российские военные уничтожили около 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и также нанесли урон двум бронированным машинам, танку и САУ «Гвоздика» на южно-донецком направлении, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.
Отмечается, что основные потери ВСУ были зафиксированы в районах Угледара и Старомайорска в Донецкой народной республике (ДНР). Группировка войск «Восток», взаимодействуя с армейской авиацией и артиллерией, провела атаку, в результате чего были нанесены удары по 72-й механизированной бригаде ВСУ и 128-й бригаде территориальной обороны.

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Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
08 ноября 2023, 05:11

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Военные танкисты, дислоцированные в Центральном военном округе, успешно устраняют опорные точки украинских военных под Красным Лиманом в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили представители Министерства обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.
Ведомство подчеркнуло, что бойцы, использующие танки Т-80, активно выполняют боевое дежурство на направлении в Красный Лиман и наносят точечные удары по объектам украинских вооруженных сил. Данные операции зафиксированы средствами наблюдения и контроля.

Танкисты Центрального военного округа работают из укрытых позиций, ведут борьбу на расстояниях до 5 километров, и поражают цели, включая позиции минометов, маршруты отхода и передвижения украинских военных.

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#данные
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#всу
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Группировка «Запад» сорвала попытки ротации ВСУ в районе Синьковки
Минобороны: Группировка «Запад» сорвала попытки ротации ВСУ в районе Синьковки
08 ноября 2023, 05:05

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российская артиллерия сорвала четыре попытки ротации противника в районе Синьковки на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
«В ходе боевых действий на Купянском направлении артиллерией группировки войск «Запад» сорваны четыре попытки проведения ротации ВСУ на передовых позициях в районах Синьковки и Тимковки», — цитирует агентство слова собеседника.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Ростех: Новые ударные дроны «Калашникова» проходят боевую апробацию в зоне СВО

«Идут вперёд»: Эксперт Шурыгин оценил попытки ВФУ захватить правый берег Днепра
#сво
#всу
#украина
#россия
#вс рф
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Ростех: Новые ударные дроны «Калашникова» проходят боевую апробацию в зоне СВО
08 ноября 2023, 04:55

Фото: сайт Минобороны РФ

В госкорпорации Ростех сообщили, что новые разведывательно-ударные дроны разработки концерна «Калашников» проходят боевую апробацию в зоне СВО на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
«Разведывательно-ударные беспилотники, которые разработаны предприятиями «Калашникова», в настоящее время проходят апробацию в зоне СВО. По результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут проведены соответствующие доработки и настройки», — рассказали в Ростехе о статусе проекта.

Уточняется, что в корпорации осле требующихся процедур будет принято решение по запуску БПЛА в серийное производство.

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Российские бойцы рассказали о «летающих танках» в зоне СВО
Бойцы ВС России рассказали об отличной работе «летающих танках» в зоне СВО
08 ноября 2023, 04:10

Фото: сайт Минобороны РФ

Командир танка 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным «Пятый» заявил, что так называемые «летающие» танки Т-80БВ отлично зарекомендовали себя в зоне СВО. Об этом пишет РИА Новости.
«Вместе мы работаем порядка четырех месяцев. Машина у нас называется Т-80 БВМ в последней модификации, которая в принципе заслуженно называется снайперским танком. В теории позволяет на дальность пять километров, говоря простым языком, «послать снаряд в форточку», — цитирует агентство слова собеседника.

Российский боец с позывным «Кэп» добавил, что Т-80 БВМ называют «летающим танком» из-за двигателя мощностью более тысячи кубов.

«Установлено современное оборудование, которое само рассчитывает температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер и тому подобное. Осталось только найти и выстрелить. Никто не убежит», — подчеркнул военнослужащий ВС РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Идут вперёд»: Эксперт Шурыгин оценил попытки ВФУ захватить правый берег Днепра
08 ноября 2023, 03:38

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что ВФУ настойчиво пытаются перебраться на левый берег Днепра и создать там плацдарм, не считаясь при этом с потерями в рядах армии. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что за ночь по местам сосредоточения на противоположном берегу Днепра сил противника российские бойцы нанесли несколько авиационных и ракетных ударов. Однако изолировать полностью украинские части на территории посёлка не удалось.

«То, что у украинских боевиков это получается и они продвигаются — говорит о проблемах, а также о том, что направление надо оценивать как опасное. Я не готов давать советы, но по крайней мере очевидно, что здесь вооруженные формирования Украины идут вперед. Будем ждать реакции наших сил», — цитирует издание слова Шурыгина.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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