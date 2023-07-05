В Макеевке при ударе ВСУ пострадали не менее 25 человек

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Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате удара ВС Украины по Макеевке пострадали не менее 25 человек. Среди них двое детей, отметил он в своем Телеграм-канале.
«Поздним вечером противник нанес ожесточенные удары по жилым кварталам и больничному комплексу Червоногвардейского района Макеевки. На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 месяцев и мальчик 7 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в публикации.
Пушилин добавил, что повреждения получили жилые дома, здания больницы, детского сада и школы.
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Диана Аванесян