В Макеевке в результате взрыва выбило стекла в сотнях домов

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В результате мощного взрыва в Макеевке Донецкой Народной Республике в сотнях многоквартирных и частных домов выбиты окна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По информации агентства, ударная волна была насколько сильной, что выбила стекла в нескольких районах населенного пункта, включая здание администрации Макеевки.
Как стало известно ранее, ВС Украины ударили по Макеевке из РСЗО HIMARS.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян