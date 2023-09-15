В Мариуполе бойцы ВС РФ нашли медицинские заключения боевиков «Азова»*

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
В Мариуполе в ходе осмотра больницы российские военные обнаружили документы бойцов украинского националистического формирования «Азов»*. Об этом пишут «Известия».
По словам военнослужащих ВС России, боевики «Азова»* в Мариуполе регулярно демонстрировали антисоциальное поведение по отношению к мирным жителям, в том числе позволяли им нормально питаться, запугивали и отказывали в медицинской помощи.
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Диана Аванесян