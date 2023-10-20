В медбригады на СВО добавили специалистов по ранам от кассетных снарядов

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Медицинские бригады, действующие в зоне спецоперации, укомплектовали высококлассными специалистами для лечения ранений от кассетных боеприпасов. Об этом сообщил начальник главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.
«Мы усиливаем наши основные бригады, работающие в медицинских подразделениях войскового звена, узкими специалистами: нейрохирургом, торакальным хирургом, сосудистым хирургом», - рассказал Тришкин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в зоне спецоперации поменялся характер ранений из-за используемых ВСУ кассетных боеприпасов. В связи с этим помощь необходимо оказывать не в госпитале, а как можно ближе к этапу оказания помощи.
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