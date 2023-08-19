В Мелитополе обнаружили самодельное взрывное устройство на железной дороге

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18 августа на 1216-м км перегона между станциями Мелитополь и Обильное обнаружили свёрток, похожий на СВУ.
Baza пишет, что взрывотехники подтвердили, что это взрывное устройство, вероятно, на основе пластида, весом около 1 кг.
Свёрток уничтожили на месте путём контролируемого взрыва. Никто не пострадал. Разрушений удалось избежать.
Ранее сообщалось, что ночью 19 августа ВСУ предприняли попытку ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
Минобороны сообщает, что российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили украинскую ракету и сбили ее в воздухе. В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.
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Свёрток уничтожили на месте путём контролируемого взрыва. Никто не пострадал. Разрушений удалось избежать.
Минобороны сообщает, что российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили украинскую ракету и сбили ее в воздухе. В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.
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Мария Фирсова