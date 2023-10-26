В Мелитополе пытались взорвать сотрудника администрации Запорожской области

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27-летний сотрудник военно-гражданской администрации Запорожской области вовремя заметил бомбу.
Baza пишет, что в Мелитополе 27-летний сотрудник комитета безопасности ВГА нашёл под днищем своего автомобиля ВАЗ-2111 странное устройство. Его проверили взрывотехники ФСБ. Выяснилось, что это бомба. СВУ было сделано из упаковки сока, взрывчатого вещества (предположительно С4) и электродетонатора.
Ранее сообщалось, что в Бердянске взорвали машину российского военнослужащего. Взрыв прогремел 23 октября примерно в 9 часов вечера рядом с домом на улице Мичурина. Бомба была заложена под водительское сидение «копейки», на которой ездил российский военный. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело о теракте и хранении взрывчатых веществ. Подробности пока не приводятся.
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Ранее сообщалось, что в Бердянске взорвали машину российского военнослужащего. Взрыв прогремел 23 октября примерно в 9 часов вечера рядом с домом на улице Мичурина. Бомба была заложена под водительское сидение «копейки», на которой ездил российский военный. От полученных травм мужчина скончался на месте.
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Мария Фирсова