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Рогов сообщил, что в Мелитополе прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела в Мелитополе Запорожской области. Об этом ТАСС рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, часть снарядов удалось сбить системе противовоздушной обороны. Как отмечает агентство, информацию о взрывах подтвердили в экстренных службах региона.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что обстрелом Чонгарского моста Киев только подтвердил свою приверженность нацистской Германии.
Этот акт, по его словам, как нельзя лучше показывает приверженность киевских властей нацистскому режим. Однако, конец у Киева будет такой же, как и у немецких нацистов, подчеркнул Сальдо.
По его словам, часть снарядов удалось сбить системе противовоздушной обороны. Как отмечает агентство, информацию о взрывах подтвердили в экстренных службах региона.
«В Мелитополе прозвучали звуки взрывов. Сработала система ПВО. Информация уточняется», — отметил Рогов.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что обстрелом Чонгарского моста Киев только подтвердил свою приверженность нацистской Германии.
Этот акт, по его словам, как нельзя лучше показывает приверженность киевских властей нацистскому режим. Однако, конец у Киева будет такой же, как и у немецких нацистов, подчеркнул Сальдо.
Андрей Гаврилов