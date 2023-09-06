В МИД Британии подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО

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Глава министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил, что в зоне проведения специальной военной операции был уничтожен танк Challenger 2, передает Sky News.
«Я могу подтвердить, что это так», - сказал Блинкен, комментируя информацию об уничтожении британского танка российскими военными.
По его словам, экипаж подбитой машины выжил в полном составе. Всего там находилось шесть человек. При этом он отметил, что направлять новую машину взамен уничтоженной Лондон не собирается.
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Элина Позднякова