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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что к атаке на Крымский мост причастен киевский режим, который осуществляет теракты под руководством США и Британии.
«Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что подобные решения принимаются руководством Украины и военными под контролем американских и британских спецслужб и политиков. Таким образом, считает Захарова, террористической огосударствленной структурой Украины руководят США и Британия.
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